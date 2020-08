Liège : rencontre avec Clara, éradicatrice de nids de guêpes et de frelons

Quand on veut se débarrasser d’un nid de guêpes, le premier réflexe est souvent d’appeler les pompiers. Mais les éradicateurs privés sont de plus en plus nombreux et généralement moins chers.

A Liège, par exemple, Clara Carotta vient de lancer son entreprise d’éradication d’insectes nuisibles : Clara Guêpes Frelons. Une activité complémentaire aux études de kinésithérapie qu’effectue cette jeune femme de 23 ans. Nous l’avons suivie lors d’une de ses interventions, à Tilff.

A notre arrivée, elle nous explique : "Aujourd’hui, c’est une intervention qui est un petit peu particulière. C’est un nid qu’on va pouvoir relocaliser. C’est un nid suspendu et qui est accessible puisqu’il se situe sous une petite table de jardin, qui n’est pas trop gros, donc qui peut être encore assez facilement récupérable. Je vais donc me munir d’un sac-poubelle pour pouvoir l’envelopper, découper la base et ainsi je pourrais emprisonner le nid et surtout emprisonner la reine qui se trouve à l’intérieur. Ensuite je referme le sachet et je vais relocaliser le nid, avec la reine et les ouvrières qui s’y trouvent, dans la forêt, loin des habitations et loin des sentiers pour que ça ne mette pas en danger qui que ce soit. Ce sont des cas qui sont possibles surtout en début de saison lorsque les nids sont plus petits et lorsque les attaches nous permettent de ne pas déchirer le nid et de pouvoir le préserver pour le relocaliser. J’essaie toujours de trouver la meilleure solution évidemment pour les clients mais également pour les insectes. On ne tue pas pour tuer. "

Que les guêpes soient épargnées, c’était d’ailleurs le vœu de la cliente qui a fait appel à elle. Mais les gens ne savent pas forcément qu’ils peuvent se tourner vers des privés. "Les gens se tournent souvent vers les pompiers.", confirme Clara Carotta, "Mais le métier se développe de plus en plus et, grâce à internet, les gens commencent à connaître divers privés.". Et cela peut être intéressant. "Au niveau du prix, ici, dans la région de Liège, le prix chez un privé est de 50 euros à peu près, au niveau des pompiers on est plus aux alentours des 87 ou 89 euros. Ça peut être également plus intéressant au niveau du délai d’intervention qui est bien souvent plus court chez les privés puisque les pompiers ont beaucoup d’autres interventions souvent plus urgentes."

Quand nous demandons Clara Carotta ce qui l’a amenée à se lancer, elle répond : "Je me suis toujours intéressée en premier lieu aux abeilles, donc je me suis intéressée à toute la vie des hyménoptères. J’ai énormément étudié par moi-même et alors je me suis renseignée sur le métier d’éradicateur ou de désinsectisateur, il y a plusieurs termes qui peuvent être utilisés, et je me suis dit que c’était un métier qui me correspondait beaucoup et qui me permettrait aussi de préserver d’une certaine manière les espèces, que ce soient les guêpes, les frelons et également protéger les abeilles d’une destruction inutile ou trop massive. Le reste de l’année, je suis étudiante en fin de 3e année de kinésithérapie. La saison des guêpes finalement très bien mon calendrier scolaire, ce qui me permet d’avoir une activité qui me correspond et qui est rémunératrice pour pouvoir aussi participer à tous mes frais de scolarité." Et une fois diplômée ? "J’aimerais bien pouvoir corréler les deux métiers. Je pense que ce sont deux métiers qui pourront être corrélés avec un petit peu d’organisation et de logistique."