Liège: Regards sur Rome via le 7ème art

Dans le cadre de l'exposition "Viva Roma", l'auditorium de la Boverie accueille, depuis le 27 avril, un cycle de cinéma italien.

Découvrir Rome à travers ses grands cinéastes

De "la Dolce Vita" réalisé par Federico Fellini en passant par "Affreux, sales et méchants" signé Ettore Scola, ce sont 7 longs métrages qui sont présentés à la Boverie jusqu'au 9 août. Comme l'explique Geoffrey Schoefs , chargé de projet sur les expos temporaires pour les musées de la Ville de Liège. "La thématique de l'exposition Viva Roma est le regard des artistes étrangers sur Rome et nous avons décidé de faire l'équivalent avec le regard des réalisateurs italiens sur Rome. Même s'ils sont italiens d'origine, ils portent un regard étranger sur la ville car ils l'interprètent selon leur vécu et leur vision de la société romaine".

Une sélection difficile

Le cinéma italien étant vaste le choix de la programmation n'a pas été facile. Les organisateurs se sont donc entourés de spécialistes. Le Centre Culturel Italien de Bruxelles les a aidés dans leur tâche ainsi que le Consulat Honoraire de Liège et la Fondation Euritalia dont son attaché culturel Domenico Simone,

Geoffrey Schoefs: "C'est un choix hétéroclite. Les films choisis représentent différentes périodes du cinéma italien en partant du néoréalisme de Fellini ou de Pasolini et un allant jusqu'à nos jours avec des documentaires comme les cœurs purs de Roberto De Paolis".



Pour obtenir le programme de ce cycle consacré au cinéma italien, rendez-vous sur le site www.laboverie.be