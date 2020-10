Liège: recenser les sans-abri pour une meilleure prise en charge

Comment endiguer la problématique du sans-abrisme? La Ville de Liège et ses partenaires sociaux organisent un recensement de personnes sans-abri durant la semaine du 26 au 30 octobre. Comme beaucoup d'autres grandes villes, Liège est en effet confrontée à la problématique du sans-abrisme. La crise sanitaire actuelle renforçant encore le risque d'exclusion.

Ce recensement a pour objectif d'améliorer la qualité des données pour une meilleure prise en charge, avec un renforcement du modèle "Housing first", c'est-à-dire le retour au logement.

Pour ce faire, le questionnaire soumis aux travailleurs sociaux et de la santé distinguera différentes catégories de sans-abri. Gregor Stanguerlin, chef de projet du plan de cohésion sociale de la ville de Liège: "Les études sur les sans-abri montrent qu'ils transitent d'une situation à une autre. Sur un mois par exemple, un sans-abri peut très bien se trouver par moment en rue, en abri, hébergé chez un ami, voire, à l'hôpital. Il est donc effectivement important, dans le cadre d'un recensement, de tenir compte de toutes ces situations pour mettre en lumière l'ampleur du phénomène mais aussi la diversité des situations et des profils. Et dans ce cadre-là, l'enquête par questionnaire que nous allons réaliser avec les travailleurs sociaux et de la santé de première ligne consistera à remplir une fiche spécifique avec une série d'informations sur la personne qui est accompagnée, et cette fiche pourra être encodée en ligne pour permettre de coordonner la récolte des résultats".

Complémentairement, un dénombrement nocturne sera organisé dans le centre-ville de Liège le mercredi 28 octobre entre 21h30 et minuit. La participation à cette activité est réservée aux volontaires, étudiants ou professionnels du secteur social et de la santé. Inscriptions avant le 26 octobre sur le site de la Ville.