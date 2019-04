Liège: (R)évolution, une nouvelle saison et un nouveau directeur musical à l'OPRL

La nouvelle saison de l'OPRL est, entre autres, marquée par l'arrivée d'un nouveau Directeur musical en la personne de Gergely Madaras. Ce jeune hongrois de 35 ans a déjà une impressionnante carrière internationale à son actif. Il a choisi de placer cette saison sous le signe de la (R)évolution, sans pour autant renoncer à son exigence et à son amour pour la grande tradition symphonique.

Gergely Madaras: "Nous allons garder toutes les formules qui fonctionnent bien au sein de l'OPRL. Par contre, ma responsabilité est de mélanger mon profil artistique avec le caractère de l'orchestre. À côté du répertoire traditionnel, je vais apporter un répertoire originaire de l'Europe de l'Est et Centrale. Les grandes séries sont toujours présentes dans notre programmation mais nous avons ajouter une nouveauté intitulée OPRL+. Il s'agit d'un évènement où l'on mélange la musique et différentes formes artistiques le cinéma, le théâtre ou encore la danse. Tout en sachant que la musique et d'autres formes d'art seront identiquement au même niveau".

Vous avez dit (R)évolution?

Le nom de la nouvelle saison de l'OPRL est marqué par un désir affirmé de toucher un très large public tout en gardant la tradition symphonique. Comme l'explique Daniel Weissmann, Directeur Général. "Comme le dit Gergely Madaras, (R)évolution n'est pas forcément violent comme mot. C'est surtout le moyen d'incarner le changement par l'arrivée de ce nouveau Directeur musical et de parler d'évolution et de révolution. Nous proposons également un répertoire qui colle à l'histoire sociale et politique. Nous désirons également que notre musique se transmette en utilisant des moyens techniques qui évoluent comme le numérique, par exemple".

Au programme de cette nouvelle saison, on retrouve des œuvres incontournables de Prokofiev, Stravinsky ou encore Haydn jouées par l'orchestre dirigé par Gergely Madaras. La série "Music Factory" est désormais présentée par le nouveau Directeur musical ainsi que "Les concerts du chef" qui deviennent "Chez Gergely".

Découvrez la nouvelle saison sur le site: https://www.oprl.be/fr