Liège : quel développement "commercial" pour le boulevard de l'automobile ?

L’observatoire du commerce vient de se prononcer contre un projet qui, en principe, n’aurait pas dû poser le moindre problème : il s’agit d’une demande conjointe des enseignes Leenbakker et Aldi de se partager un bâtiment voisin, vide depuis la fermeture de La Grande Récré. Vouloir occuper un magasin à l’abandon, c’est plutôt positif. Et remplacer la vente de jouets par la vente de meubles, ça correspond plutôt à la vocation "semi-lourde" de ce complexe dit Froidmont, en fait en bordure du boulevard de l’automobile, à Grivegnée.

Mais les experts pointent plusieurs problèmes, qui concernent principalement la mobilité. L’endroit est situé en zone urbaine, mais le long d’une quasi-autoroute à six bandes. Le site est organisé pour le tout-à-la-voiture. Or, l’aménagement est accidentogène : les aires de stationnement sont mal organisées, avec des emplacements étroits, et sans passage pour les piétons. C’est presque inévitable avec ce type d’implantation "en ruban", mais c’est un modèle qui n’a pas sa place en ville.

L’argument de la création d’emplois, à l’appui du dossier, a été balayé en quelques phrases : sur une vingtaine de travailleurs, plus des trois quarts seraient sous contrats à temps partiel, et c’est disproportionné. De quoi remettre en cause le développement de ce genre d’entreprise, à cet endroit. Les autorités communales liégeoises, qui auraient pu, qui auraient dû se positionner, ne l’ont pas fait, à ce stade.