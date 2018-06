Liège: projet de "rénostruction" au CHR Citadelle

A Liège, le Centre Hospitalier Régional de la Citadelle poursuit sa modernisation. Il a concocté un projet architectural qui va s'étaler sur 15 ans, jusqu'en 2033. Baptisé Archi'Made, il sera divisé en 3 phases et coûtera la bagatelle de 420 millions d'euros. Les travaux devraient être largement subsidiés. Il s'agit d'un plan de "rénostruction", c'est-à-dire qu'il combine rénovation et construction. Il concerne tous les sites du CHR, donc l'hôpital de la Citadelle mais aussi Sainte-Rosalie à Liège et le Château Rouge à Herstal. Il est notamment prévu que sept nouveaux bâtiments, d'une superficie totale de 20 000 mètres carrés, viennent se greffer sur la structure actuelle de l'hôpital de la Citadelle. "C’est un choix qui a été fait car l’hôpital avait bien été conçu au départ. Il est d’ailleurs très sain d’un point de vue architectural " se réjouit Benoît Degotte, membre du comité de direction du CHR en charge du projet Archi'Made. L’intégration de ces 7 nouvelles structures devra se faire pendant que l’hôpital continue à fonctionner. "C’est pourquoi, nous allons construire des surfaces supplémentaires puisqu’on va devoir se donner des surfaces tampons qui vont nous permettre de réaliser les opérations tiroirs, tout en maintenant la continuité du fonctionnement de l’hôpital pour aboutir à créer une cohérence par filaire de soins sur chacun des plateaux" explique Benoît Degotte.

Ce projet architectural est intimement lié à un projet médical qui vise à adapter le CHR aux nouvelles réalités du secteur tout en améliorant le service aux patients et les conditions de travail du personnel. Quels sont les objectifs de ce dernier ? "Répondre aux nouveaux besoins de prises en charges des patients. Nous avons un tournant ambulatoire à prendre. Par exemple, la plupart des interventions chirurgicales dans les années à venir se feront en chirurgie jour et donc, nous devons nous préparer et faire face aux vieillissements de la population. Nous allons regrouper tous les secteurs dédiés aux séniors sur un plateau particulier avec une plus grande cohérence de prise en charge et de trajet de soin pour le patient" répond le docteur Claire Gazzotti, conseiller à la direction médicale du CHR de la Citadelle. En de conclure : "la rénostruction, telle qu’elle est envisagée, a autant mis l’accent sur l’amélioration du processus d’accueil du patient que sur le bien-être au travail du personnel."