Liège: projet de centre de la BD avec 104 planches originales classées "trésor" du patrimoine

La fusée lunaire de Tintin, la première apparition du méchant Olrik…

Le fonds liégeois possède deux planches originales d'Hergé de l'album "On a marché sur la lune" - © Tous droits réservés

Pour sa conservatrice, Carmen Genten, il s’agit d’un fonds "réuni à une époque où la bande dessinée était encore fort discréditée". Les 104 planches originales réunissent toutes les grandes vedettes de la BD belge et leurs héros depuis l’après-guerre jusqu’aux années 70 : Tintin, Lucky Luke, Gaston Lagaffe, les Schtroumpfs, Gil Jourdan… "La sélection qui a été faite est extraordinaire et présente quelques pièces exceptionnelles : notamment, la planche de Tintin avec la fusée lunaire. On voit sur cette page, cette énorme fusée qui s’approche de la lune. On a aussi une planche de E.P. Jacobs, Black et Mortimer, "La Marque Jaune". C’est la page où le maléfique Olrik apparaît pour la première fois dans la série."

Un futur centre de la bande dessinée à Liège

En Belgique, il existe quelques centres privés de bande dessinée. Et de grands collectionneurs privés. "Nous sommes le seul musée public à avoir des planches originales dans nos collections. Suite au classement de ce fonds comme trésor du patrimoine de la Fédération Wallonie-Bruxelles, nous voulons mettre en évidence toutes nos collections BD, donc aussi nos albums et des publications plus récentes. Nous avons de nombreux objets. Nous avons le projet de créer un centre de bande dessinée à Liège. Pour aussi fédérer autour de la BD actuelle."