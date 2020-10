Liège: près de 13 millions débloqués pour soutenir les personnes fragilisées par la crise sanitaire

En cette période de COVID, la ville de Liège va donner un coup de pouce à différents secteurs grâce à un plan de relance de près de 13 millions d'euros.

La plus grosse partie de cette somme, 8,8 millions, sera consacrée au soutien au pouvoir d'achat des personnes les plus fragilisées par la crise qu'elles dépendent ou non du CPAS . Une demande peut être introduite via la cellule COVID.

Les ménages qui bénéficient du taux réduit seront complètement exonérés de la taxe urbaine sur les déchets ménagers.



Sur le plan social, l'enveloppe consacrée aux associations actives dans la lutte contre la pauvreté et la grande précarité est doublée.

Pour le secteur économique, il est prévu d'allonger jusqu'à la fin de l'année l'exonération de taxes qui les concernent comme les taxes sur les débits de boisson ou terrasses par exemple,, de neutraliser la taxe sur la force motrice durant la période de confinement et d'exonérer les ambulants de leur redevance selon les périodes d'activité. Tout indépendant exerçant son activité sur le territoire communal se verra octroyer une aide de 65 euros.

Un fonds de soutien aux artistes pour financer eds prestations sur l'espace public va être créé.

200 000 euros vont être distribués à 26 lieux culturels

L'enveloppe pour les clubs sportifs sera aussi doublée et lune aide supplémentaire de 1.000 euros sera octroyée à chacune des 18 maisons de jeunes

Enfin, en faveur de la mobilité douce, la Ville offre la gratuité de la location de sa flotte de vélos (Vélocité) pendant un an.