Liège : première séance "avec Covid Safe Ticket" au cinéma Sauvenière

En Wallonie, l’utilisation élargie du Covid Safe Ticket est entrée en application ce lundi 1er novembre. Elle doit le rester jusqu’au 15 janvier 2022. Parmi les endroits dont l’entrée est désormais conditionnée à la présentation de ce Covid Safe Ticket : les cinémas.

Nous nous sommes rendus ce lundi en début d’après-midi au cinéma Sauvenière à Liège pour l’arrivée des spectateurs de la première séance. Nous y avons collecté ces quelques réactions à la nouvelle règle en vigueur : "Ça vaut la peine pour protéger tout le monde est se protéger soi-même. C’est une bonne idée.", "Ça peut être une sécurité en plus. C’est pas plus mal. Quand on est vacciné, il n’y a pas de problème, donc il faut se vacciner.", "Il faut ce qu’il faut, c’est tout. Ça ne me réjouit pas. J’espère que c’est temporaire.", "Je n’ai pas le choix apparemment. Il semblerait que ce soit utile.", "Ça m’ennuie de faire ça partout. C’est contraignant.", "Ça ne me dérange absolument pas. Pas du tout.", "Pour nous, on est vaccinés, on se soumet à la Loi et voilà.", "S’il faut, il faut. Ça ne m’a rien demandé de plus. Dommage que ce ne soit pas logique partout. Par exemple avec la Foire où, là, il y a plus de monde.", C’est une super idée. Au moins, on se sent protégés. C’est une bonne chose, je crois.", "Moi, ça ne me dérange pas. Je l’ai, donc pas de souci.", "C’est un peu contraignant, mais voilà, il faut ce qu’il faut, malgré tout.".

Le cinéma a-t-il dû changer quelque chose à son organisation ? Philippe Haidon, le responsable des lieux répond : "Peut-être un petit peu plus de personnel. Un personnel plus stressé aussi. Ça a demandé plus de préparation et d’explications auprès du public. On doit déchirer des tickets de cinéma, on doit scanner des préventes internet et on doit maintenant en plus scanner des QR codes Safe Ticket. On n’a que deux mains, donc ce n’est pas évident.". Craint-il d’avoir moins de spectateurs ? "D’avoir moins de monde peut-être, en tout cas de couper peut-être un peu la culture à certaines personnes qui ne sont pas en règle ou pas encore en règle de Covid Safe Ticket.".

Pour cette première séance, Philippe Haidon a pu constater que : "Le public était quand même assez présent, mais, comme on l’avait pressenti, beaucoup de questions et de questions sur l’endroit où ils doivent présenter leur QR code, c’est ça aussi. Nous, on prévient au moment d’acheter, pour ne pas qu’ils achètent pour rien, et on scanne au moment de rentrer dans les salles.".

Cette première expérience a également permis de constater l’importance de la luminosité et le fait que les QR code sur papier passaient moins bien que ceux sur smartphone. "Il faut une certaine luminosité sur les écrans mais aussi dans l’endroit où on scanne, donc ça va nous demander un petit aménagement supplémentaire.", explique Philippe Haidon.