Liège: préavis de grève à la police fédérale pour des locaux décents

Dès la semaine prochaine, le transfert des détenus vers les palais de justice pourrait être perturbé en région liégeoise.

Le front commun syndical, CGSP CSC SLFP ET SNPS, a en effet déposé un préavis de grève pour le service du DAB, le service de sécurisation de la police fédérale.

Cela concerne près de 140 personnes qui réclament des locaux décents pour simplement travailler.

Les locaux près de Lantin ont été fermés pour raison d’hygiène par l’inspection du travail, ceux envisagés dans un ancien commissariat d’Herstal n’ont pas été adaptés. Bref, depuis un an et demi, le personnel mord sur sa chique.

Tout rassembler à Vottem

Une réunion de négociation aura lieu mercredi. Une solution temporaire pourrait encore être trouvée pour le DAB dans des locaux de la justice rue St Gilles mais le personnel voudrait surtout voir avancer le projet Vottem. Il s’agit de rassembler toute la police fédérale de notre région, 1400 personnes, en construisant de nouvelles infrastructures à Vottem.

"La première phase, pour le laboratoire et le centre de communication, est achevée depuis un an", explique Eddy Quaino, CGSP, " pour la seconde phase, une centaine de millions d’investissement, il faut le feu vert du conseil des ministres. On attend."

En déposant ce préavis, les policiers veulent faire bouger les dossiers, "on a été patient, constructif, maintenant, s’il le faut on se mobilisera", disent-ils.