Liège : pour son 100e anniversaire, le centre Saint-Laurent recevait le roi Philippe

Le roi Philippe s'est rendu à Liège mardi matin pour visiter le centre d'enseignement Saint-Laurent, qui fête cette année ses 100 ans. Il s'agit de la deuxième visite royale, puisque le 1er mars 1929, le roi Albert 1er avait également été à la rencontre des élèves et des enseignants de l'institut Saint-Laurent.

Le Roi a d'abord observé des étudiants des ateliers de mécanique de la section promotion sociale qui s'affairaient autour de moteurs. Le roi Philippe a ensuite échangé avec Donovan, élève de la section secondaire de l'institut Saint-Laurent, qui effectuait une démonstration à la plieuse de tôle.

"Le Roi s'est intéressé à ce que je faisais, il a posé plein de questions sur moi et sur ce que je voulais faire plus tard. C'est une chouette expérience; ça n'arrive pas tous les jours et ça m'a touché qu'il ait fait attention à mon travail", a expliqué le jeune homme de 20 ans.

"Cette visite royale honore le centenaire de l'école, mais c'est surtout une porte ouverte médiatique, pour communiquer sur l'enseignement qualifiant et briser les idées reçues sur ces formations", a pour sa part indiqué Pierre-Henri Defays, directeur de la section secondaire de l'institut.

Catherine Vercheval, directrice de la section promotion sociale, voyait cette visite comme la "valorisation d'un type d'enseignement pourvoyeur d'emplois".

Avant de prendre part à un bain de foule dans la cour du centre, le souverain a terminé sa visite par le Centre de technologies avancées (CTA), où un bras robotisé l'a accueilli avec une poignée de main.