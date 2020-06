Liège: plus de 20.000 arbres plantés d'ici 2030

Un conseil communal est convoqué ce lundi soir à Liège. Gilles Foret, l'échevin de l'environnement, y présentera son plan Canopée dont l'objectif est de planter plus de 20.000 arbres d'ici 2030 en Cité ardente.

Des experts pour définir la stratégie à long terme

Mais que planter et où planter? L'avis d'experts va être demandé. Gilles Foret: "Aujourd'hui, on plante déjà des arbres, on les entretient, on essaye évidemment que notre patrimoine végétal soit optimal mais il faut l'améliorer, il faut agrandir cette couverture végétale. Nous avons besoin pour ça d'être accompagnés d'experts pour nous dire où planter les arbres, et quels arbres planter parce que c'est important évidemment que cette couverture végétale puisse perdurer tout au long des années et des décennies qui vont se succéder".

C'est aussi un plan pour les générations futures

Il s'agit donc d'un plan à long terme, comme le souligne l'échevin de l'environnement: "C'est aussi un plan pour les générations futures. Aujourd'hui, on plante, on a toujours planté des arbres, mais là, c'est important, à l'horizon 2050, et même à l'horizon 2030, de pouvoir déterminer une capacité de faire face aux changements climatiques et de permettre une couverture végétale la plus forte possible. C'est donc important de pouvoir déterminer les actions que nous allons entreprendre aujourd'hui pour qu'elles bénéficient aux générations futures aussi".

A Liège, la couverture végétale atteindrait 25%, mais avec de fortes disparités d'un quartier à l'autre.