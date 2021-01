Liège: Plastic Bertrand reprend "Andy Wahrol" de Bowie à la Boverie

La Boverie, à Liège, accueille depuis quelques mois une exposition consacrée à Andy Warhol. Une exposition qui a servi de cadre au tournage d'un clip de Plastic Bertrand où ce dernier reprend une chanson de David Bowie.

Alors, quel peut bien être le lien entre Plastic Bertrand, Andy Warhol et David Bowie?

Andy Warhol, fan de "Ça plane pour moi"

La chanson originale date de 1971 et est signée David Bowie. Un titre que l'icône de la musique pop consacre au roi du pop art, Andy Warhol. Le clip que tourne Plastic Bertrand se veut résolument warholien. Place à la couleur. Et pour ceux qui se demanderaient ce que Plastic Bertrand vient faire dans cette histoire, il faut savoir qu'au début des années 80, Warhol, qui adorait "Ça plane pour moi", avait demandé à rencontrer son interprète, comme l'explique Plastic Bertrand: "Il avait demandé à rencontrer trois personnes, et ces trois personnes, c'était Jacques Brel, Tintin, -il ne dit pas Hergé, il dit Tintin-, ou Plastic Bertrand. Et on a passé deux jours ensemble, mais juste à rire, à se moquer de tout le monde, à sortir en boîte, à bouffer, et à picoler".

David Bowie et Plastic Bertrand sur le même vinyle

Même si elle n'aboutira pas à un portrait signé Andy Warhol, cette rencontre restera à jamais gravée dans la mémoire de Plastic Bertrand. Tout comme une autre, avec David Bowie cette fois. On a peut-être un peu oublié aujourd'hui à quel point le chanteur de "Ça plane pour moi" avait été remarqué aux États-Unis.

Ce qui lui avait valu de partager un 45 tours avec David Bowie: "J'ai eu la chance après "Ça plane pour moi" aux États-Unis d'avoir un titre qui s'appelait "Stop ou encore" qui a été remixé, et la vie fait un truc incroyable, la vie fait que ce remixage de "Stop ou encore" sort sur un vinyle avec sur une face "Stop ou encore" et sur l'autre face "Cat people" de David Bowie. Et on s'est retrouvés tous les deux à faire de la promo aux États-Unis, je l'ai rencontré à ce moment-là" se souvient le chanteur.

Le clip de Plastic Bertrand tourné ce lundi à Liège sera diffusé à partir du 22 janvier au sein de l'exposition Andy Warhol de La Boverie, en même temps qu'il sera publié sur les différentes plateformes musicales.