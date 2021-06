Liège, plaque tournante de la tong

Dans l'entrepôt de 18000 mètres carrés, environ quatre millions et demi de tongs sont stockées. - © RTBF

C'est le produit de l'été et la star des 18000 mètres carrés de cet entrepôt. Ici, on ne trouve qu'elle. D'ailleurs, avec tout le stock, on pourrait pratiquement chausser la moitié de la Belgique. Mais avant d'atterrir en magasin, ces célèbres tongs brésiliennes sont réempactées, et les demandes des commerçants peuvent sembler étonnantes. Aurore Daelmans, préparatrice de commandes: "On doit changer l'emballage de la chaussure. Elle arrive avec un cintre. A la demande du client, on doit enlever ce cintre et remettre un qui correspond à leurs rayons. On remet l'étiquette. Une fois que c'est fait, on l'emballe".

"Ça demande du travail et de l'analyse parce qu'on doit vraiment comprendre les désidératas des clients finaux pour pouvoir avoir les bonnes pratiques et les mettre en place" explique Laura De Cort, directrice de l'entrepôt Tempo Log. "On va considérer qu'une personne doit faire entre 400 et 600 paires sur sa journée".

4,5 millions de tongs entreposées

Si vous achetez une paire de cette célèbre marque en Europe, elle aura plus que probablement transité par Liège. Grâce à cet entrepôt situé au Trilogiport, la Cité ardente est devenue l'une des plaques tournantes de la tong sur le continent. Et l'entreprise qui gère cette logistique n'en est pas peu fière. Laura De Cort: "Il y a plus ou moins quatre millions et demi de tongs sur le site. Elles vont partir à travers l'Europe, principalement dans le nord de la France, en Allemagne, et un tiers du volume part vers l'Angleterre".