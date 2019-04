Liège: "Place Making", l'art de faire sa place dans le centre-ville

"Place Making" qui signifie "Fais ta place" est un concept qui a vu le jour au centre-ville depuis maintenant 7 ans. Le principe est de rendre les places plus accueillantes en y installant, dès les beaux jours, du mobilier urbain colorés que le public peut déplacer comme il l'entend. Sur place, des stewards veillent au confort de chacun en encourageant les rencontres entre voisins et visiteurs.

"Fais ta place" au centre-ville - © D.R

Cette année, dès le mois d'avril, les différentes places du centre-ville sont encore plus vivantes. Comme l'explique Isabelle Reisenfeld, gestionnaire de Liège Centre. "L'année passée, les gens nous on écrit qu'ils souhaitaient beaucoup plus d'animations sur les places. Dès lors, nous avons imaginé six animations avec six thématiques pour chaque mois. Il s'agit d'animations qui s'adressent aux petits enfants aussi bien qu'à un public familial mixte ainsi qu'aux aînés".

Des animations originales et ludiques

Du côté des nouveautés, la place Xavier Neujean accueille un festival zen avec des massages, un atelier yoga et de la luminothérapie pour les plus petits. La veille des festivités du 15 août, la place Saint-Etienne se transformera en un grand cours de Self défense dédié aux femmes. Quant à la traditionnelle et sympathique course des garçons de café, elle aura pour cadre l'Espace Tivoli.

6 thématiques au service de la cohésion sociale

Prévention et Sécurité, Cultures urbaines, Vivre sainement, Arts Créatifs et digitalisation, Ça bouge en ville et Mobilité urbaine sont les thématiques abordées cette année. Bénéficiant de l'appui de nombreux partenaires pour illustrer ces thèmes, l'équipe des 40 personnes de l'Asbl Liège Centre se mobilise pour encadrer le public lors de ces nombreuses manifestations.

Les commerçants au cœur des festivités

Face aux deux grands évènements du mois d'avril que sont la course "Liège-Bastogne-Liège" et le Festival du film policier, L'Asbl Liège Centre organise deux manifestations en collaboration avec les commerces liégeois.

Il s'agit d'un concours de vitrines originales ainsi qu'une intrigue policière qui va vous mener aux marches du Festival.

Pour découvrir tout le programme dense de "Fais ta Place", rendez-vous sur le site: http://liegecentre.be/