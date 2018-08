Liège: peu de succès pour le parking partagé entre le Delhaize Fragnée et les riverains

C'est une première à Liège: un parking partagé entre riverains et clients d'un Delhaize. il est situé dans le quartier des Guillemins. A proximité de la gare, le quartier connait des problèmes en matière de stationnement. Aujourd'hui, souvent, les ménages ont deux voitures et de plus en plus d'étudiants possèdent leur véhicule... D'où un trop plein. Rue de Fragnée, le parking du Delhaize a été récemment rénové. Pour une quarantaine d'euros par mois, les riverains peuvent y parquer leur voiture en dehors des heures d'ouverture du magasin. Si le système fonctionne bien à Bruxelles, il a du mal à décoller à Liège.

Des plages horaires courtes

A Liège, la société Bepark gère environ 200 places de parking partagé chez des particuliers et pour des entreprises ou des grandes surfaces. L'horaire du Delhaize Fragnée est particulier. Dorian de Broqueville, responsable chez BePark; "Durant la journée, le Delhaize utilise son parking pour les clients. Et dès que ce parking est fermé, les riverains peuvent venir l'utiliser par l’intermédiaire de nos services". Soit, entre 20 heures et 7 heures du matin. En pratique, "l'utilisateur va pouvoir entrer dans le parking, malgré que la barrière soit fermée. Il va pouvoir utiliser notre application pour ouvrir cette barrière avec une télécommande".

A peine deux ou trois abonnements

Pour la quarantaine de places proposées depuis mars, à peine deux ou trois habitants ont pris un abonnement. En cause: un horaire d'accès mal adapté aux riverains: trop tard en soirée ou trop tôt en matinée. Michèle Lefèbvre, du comité de quartier Fragnée-Blonden: "Il y a, je crois, d'autres pistes à chercher du côté des entreprises où là, les plages horaires pourraient être plus larges pour les riverains".

De son côté, la ville encourage ce type d'initiative de parking partagé. Mais elle précise que la convention entre habitant et gestionnaire de parking relève du droit privé. Et que, souvent, les propriétaires privés qu'elle a sollicités restent réticents à laisser leur aire de stationnement en libre accès.