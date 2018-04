Liège: Paul-Emile Mottard ne sera pas candidat aux prochaines élections

"Je ne serai pas candidat pour les prochaines élections provinciales ...une décision mûrement réfléchie". Le député provincial Paul-Emile Mottard a annoncé ce matin sa volonté de ne pas briguer de nouvelles fonctions politiques.

Sur les raisons de ce retrait, Paul-Emile Mottard met notamment en avant sa santé. Un grave accident cardio-vasculaire survenu il y a quatre ans et qui l'a rendu paraplégique. "Si j'ai perdu les jambes, j'ai conservé ma tête. Il n'en demeure pas moins que ce handicap est un frein dans la vie active qu'implique un mandat politique comme celui de la Province. Cette situation m'impose une gestion de plus en plus compliquée", explique l'actuel député provincial - président.

Celui-ci avance aussi deux autres raisons : le fait qu'il assume un mandat de député provincial depuis 18 ans, et sa volonté de s'investir dans de nouveaux projets personnel. Mais il est une autre raison, non citée dans l'annonce faite par Paul-Emile Mottard, qui pourrait aussi avoir joué un rôle dans cette décision. Celui-ci a en effet présidé un temps Publifin après la démission d'André Gilles. A la présidence du conseil d'administration de cette intercommunale dans la tourmente, il a été mis sous pression et a dû gérer une situation extrêmement complexe, et sans doute épuisante. Il avait à son tour du démissionner assez rapidement après avoir fait modifier un rapport du conseil d'administration destiné au gouvernement et au parlement wallon afin de faire bénéficier Nethys d'une exception à la limitation salariale de 245.000 euros pour les patrons d'entreprises publiques dans un décret alors en préparation.

Durant ses mandats de député provincial, Paul-Emile Mottard a notamment eu à gérer la Culture et le Tourisme. Il a aussi présidé l'Association des Provinces wallonnes.