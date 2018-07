Liège: pas de sacs ni de bouteilles en verre aux festivités du 15 août

Pas de sacs, pas de bouteilles en verre, pas de pipi en rue. La police va vous surveiller pendant les fêtes du 15 août en Outremeuse.

Un règlement communal spécial sera d'application dès le 10 août à 14h00. Il restera valable une semaine. Gilles Lepage, le commissaire du quartier d'Outremeuse, résume les points essentiels de ce règlement: "La musique doit cesser à une heure et demi du matin. A trois heures, la fête est terminée dans les rues. Les sacs à dos restent interdits. Il n'y aura plus de barrage filtrant comme les autres années. Toutefois, les contrôles seront opérés aux abords et à l'intérieur du périmètre par les forces de police. Pour les boissons, les contenants en verre sont strictement interdits. Pas de verre, pas de bouteille en verre, les contenants souples sont acceptés et la vente d'alcool aux mineurs de moins de 16 ans est interdite. Ça, c'est toute l'année. On ne peut pas uriner sur la voie publique. A cette fin, on a augmenté le nombre de WC disponibles, il y a huit points qui ont été dispersés dans le périmètre. Et j'invite les gens à utiliser ces dispositifs".