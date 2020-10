Liège : ouverture de la quatrième édition d'Art au Centre, un an après le début du projet

Art au Centre, le projet de revitalisation du centre-ville de Liège par l’art a un an. Il ouvre sa quatrième exposition ce jeudi 8 octobre. Le principe d’Art au Centre est d’investir des vitrines de cellules commerciales vides pour y installer des œuvres d’artistes contemporains liégeois, belges et étrangers.

32 participent à la quatrième édition. Leurs œuvres seront visibles jusqu’au 31 décembre dans 25 vitrines.

Des œuvres très variées

Maxime Moinet, le coordinateur d’Art au Centre, est particulièrement satisfait de la grande variété de cette nouvelle exposition : " En effet, on a des choses très, très variées. De la peinture, de la sculpture, de tous types… Mais on a aussi des œuvres qui cherchent vraiment à s’inscrire dans le lieu d’exposition si particulier qu‘est la rue, qu’est la vitrine. Donc on a des œuvres participatives, par exemple. Par exemple, une œuvre de Nathalie Man, qui est une poétesse française, qui consiste en une série de poèmes affichés sur les fenêtres d’une ancienne banque de la rue des Carmes. Ces poèmes laissent place aux commentaires du public, aux graffitis. Donc, petit à petit, l’œuvre trouve des sens différents. On a aussi des œuvres plus performatives. Au fur et à mesure du projet, les commissaires de l’exposition, comme les artistes, comprennent mieux cet espace particulier d’exposition et donc proposent des choses très abouties. "

Le bilan après un an

En un an, Art au Centre a présenté les œuvres de 104 artistes dans 91 vitrines vides du centre de Liège. Quels sont les retours du public et des artistes ? " Le retour des artistes est excellent. ", répond Maxime Moinet, " On a bien sûr, via ce projet, une visibilité importante puisque les œuvres sont directement en rue et donc le public n’est même pas quantifiable. On a certainement des millions de visiteurs en un an. Les gens circulent dans les rues, tombent par hasard sur ces œuvres ou certains viennent spécialement, parfois même de plus loin, pour découvrir ces œuvres. Donc les artistes ont vraiment un bon ressenti, surtout qu’on essaie vraiment de les recevoir au mieux pour qu’ils soient nos ambassadeurs ensuite. Au niveau du public, c’est bien sûr plus compliqué parce qu’on ne peut pas être à côté des vitrines pour leur demander leur avis en permanence. Mais il y a tout de même des micros-trottoirs qui vont se faire durant cette exposition. Le site est très bien suivi. Les visites guidées sont toujours remplies. Les vernissages sont très fréquentés également. Et aussi via les réseaux sociaux, on voit que ça plaît. "

Art au Centre est le fruit d’une collaboration entre l’ASBL Mouvements Sans Titre et la Gestion Centre-Ville de Liège.

Le livret explicatif et la carte du parcours de l’exposition sont disponibles gratuitement aux desks info des Galeries Saint-Lambert et de la Gare des Guillemins. Ils peuvent aussi être téléchargés sur le site internet www.artaucentre.be. Une visite guidée est prévue chaque mois.