Liège : Outremeuse attend de savoir ce qui sera organisé cette année pour le 15 août

Quelles formes prendront les festivités du 15 août cette année en Outremeuse ? Le quartier est dans l’attente.

La République Libre d’Outremeuse, qui organise les festivités, et la Ville de Liège ont déjà dit qu’elles souhaitent qu’il y ait "quelque chose" pour le 15 août en Outremeuse. Le programme serait forcément allégé et assorti d’un protocole sanitaire. Les organisateurs et la Ville poursuivent leurs discussions.

Quelques informations circulent en Outremeuse, elles n’ont donc encore rien d’officiel. Pour le 15 août, les habitants espèrent par exemple : "Déjà, la brocante. Mais je pense que la brocante, on la fait.", "Un petit cortège, ça ferait du bien.", "Ce qu’ils font à la piscine pour les enfants et tout ça. Ce serait cool aussi. C’est des gosses, quoi. Ils sont privés de tout aussi.", "Et Matî l’Ohê, ça, ce serait génial.", "Un petit 15 août quand même.", "Pour les gens d’Outremeuse, pas spécialement pour les gens de l’extérieur, pour nous. Un petit 15 août, ça nous ferait du bien.".

Cet espoir d’un retour des festivités même en mode réduit, Virginie De Meurers, patronne d’une brasserie le partage évidemment : "Un 15 août qui ne se produirait pas encore une fois une année, ce serait dommage pour les commerçants et pour tout le monde. J’ai repris cet établissement au mois de novembre 2019, donc l’année dernière je n’ai pas connu de 15 août. J’espère pouvoir en connaître au moins un petit cette année.".

Pierre Demarteau dirige, lui, un établissement de l’emblématique rue Roture : "Nous, en Roture, on espérait évidemment qu’il y ait certaines festivités, en tenant bien compte des conditions sanitaires actuelles. Nous sommes donc, nous tous, je pense, tous les commerçants ici dans l’attente que ce soit d’un nouveau comité de concertation ou en tout cas de nouvelles de la Ville. Donc, pour l’instant, c’est point mort pour nous. J’ai déjà eu vent de : une messe en wallon, fleurir les Marie et les potales, etc. Je ne pense pas qu’on aura un grand cortège de Matî l’Ohê le 16 août. Mais on est dans l’attente parce qu’il n’y a rien d’officiel, rien sur papier.".

Patron d’une autre brasserie, Léon Geudens a aussi recueilli quelques informations sur ce que pourrait être ce petit 15 août et pour lui cela équivaudra à "rien": "Ce sera la même chose que l’année dernière. Donc un petit cortège d’ouverture le 13. Et, certainement, un petit passage d’un cortège léger pour la Sainte-Marie. La messe aurait lieu évidemment le 15 août. Pas d’animation musicale, pas de podium et pas de rues fermées. C’est le deuxième 15 août que nous allons perdre. C’est malheureux. Ça aurait été mon 23e. J’ai déjà loupé le 22e."