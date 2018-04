Liège Orbitale : quarante kilomètres de randonnée urbaine

Le projet Liège Orbitale, c'est de la promenade urbaine. La carte avec le parcours tracé sera disponible d'ici quelques jours. Le circuit passe par des coins très peu connus de la ville. Petites rues, parcs, sentiers, terrils et aussi quelques bâtiments emblématiques liégeois. "On fait des centaines de kilomètres pour partir en vacances et on oublie de regarder ce qui se trouve à côté de chez soi" remarque le porte-parole de l'asbl Urbagora Baptiste Boullier. Urbagora a reconnu, tracé et édité un parcours liégeois de quarante kilomètres.

"Nous, avec cette carte, on a pour ambition de proposer aux liégeois de partir en vacances dans leur propre ville. De chausser leurs bottines de marche et de partir pour un circuit-randonnée autour de la métropole liégeoise. On vous garantit qu'en suivant ce circuit-là, vous allez découvrir des endroits que vous ne connaissiez pas.

Par exemple, l'observatoire de Cointe ; un peu excentré par rapport aux circuits touristiques classiques, mais qui représente un intérêt patrimonial majeur. On passe par un certain nombre de terrils, des parcs, et sur la carte tous ces éléments sont référencés. Vous y trouverez aussi des points de vue panoramiques.

Il y a du dénivelé. Pour quelqu'un de constitution physique normale, avec une bonne paire de chaussures, il n'y a pas de souci, mais effectivement, on est à Liège, c'est une ville de collines, ça veut dire qu'il y a des escaliers, quelques pentes escarpées, mais ça reste tous publics."

La maison du tourisme de Liège s'est associée au projet. Vous pourrez trouver la carte Liège Orbitale à partir du 22 avril à la Halle aux Viandes et à la gare des Guillemins.