Liège: obtenez rapidement votre permis de végétaliser

Faire pousser son propre potager partagé en plein centre-ville, tel est le projet mis en place en 2017 par le Centre Liégeois du Beau Mur et la Ville de Liège.

L'idée est de recréer un lien social autour de ces petits bouts de terre dans l'espace public. Il peut s'agir de bacs que l'on construit devant son habitation ou encore des petites parcelles à cultiver dans l'espace public.

Se réapproprier l'espace public en cultivant des aromatiques ou des légumes favorise les liens sociaux entre les citoyens. Comme l'explique Sébastien Gouvars (Centre Liégeois du Beau-Mur): "La nourriture cultivée est partagée ce qui amène les personnes à se rencontrer et également à dialoguer. On peut, par exemple, échanger de bons conseils de jardinage avec ses voisins et dynamiser un quartier autour de ces bacs partagés. Il n'y a pas de propriétaires des espaces cultivés, les personnes qui s'en occupent sont des marraines et des parrains".

Un permis simple à obtenir

Désormais les démarches, pour obtenir son permis de végétaliser, auprès de la Ville, sont simplifiées.

Sébastien Gouvars: "La grande nouveauté est que la demande de végétaliser peut être introduite via l'e-guichet de la Ville de Liège. L'introduction de la demande prend quelques minutes. On se connecte à l'e-guichet, on se crée un compte et on effectue sa demande. Il faut juste prévoir une photo ou un petit dessin scanné de l'installation que l'on veut mettre en place. La demande est alors envoyée à la Ville et une copie de la demande est envoyée au Centre Liégeois du Beau Mur qui continue à être l'interface entre le citoyen ou l'association qui introduit la demande et la ville". Ce permis est attribué uniquement pour des plantes comestibles".

Le site: http://www.permisdevegetaliser.be/