Liège: "Nuansé", réutiliser à l'infini de jolis contenants de bougie naturelle

"Nuansé" est une aventure qui débute par un changement de vie. La liégeoise Séverine François a travaillé pendant une vingtaine d'années en tant qu’employée dans le domaine des ressources humaines. À l’aube de ses 40 ans, elle a eu envie d’une reconversion et surtout de travailler de manière plus manuelle.

"L’idée de me lancer dans les articles de décoration et surtout la fabrication de bougies m’est venue tout à fait par hasard, explique Séverine. Il est vrai que j’étais déjà fan de bougies à la base. J’ai suivi une formation en France car là-bas il existe de nombreux fabricants de bougies en cire végétale. J’ai appris, entre- autre, les techniques de coulage et de moulage. Ensuite, il a fallu faire de nombreux tests avant de mettre le produit sur le marché".