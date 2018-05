Liège: nombreux concerts sold out au Mithra Jazz Festival

A quelques jours de l'ouverture du Mithra Jazz Festival de nombreux concerts affichent complet ainsi que la vente des pass proposés lors de cette version 2018.

Sold out pour les pass Neujean du samedi et du vendredi ainsi que le pass premium qui donne accès tous les jours à toutes les salles.

Il vous reste encore la possibilité de vous procurer le pass Neujean de dimanche qui vous permettra d'assister aux concerts du quartet atypique londonien Sonfs of Kemet, d'Aka Moon le groupe belge créé au début des années nonante, d'Avishai Cohen Quartet ou encore du groupe Black Flower.

Encore des places pour certains concerts

Samedi, le Forum accueille Camille et il reste encore quelques places disponibles. Même scénario pour Mélanie De Biasio, notre compatriote originaire de Charleroi, dont le concert a lieu le dimanche.

Le Théâtre de Liège accueille ce jeudi Tom Harrell, Antoine Pierre et Phil Abraham. Quant au Reflektor, il propose Tony Allen sur scène le 3 mai.

Concerts gratuits

Pas besoin de pass, ni te ticket pour découvrir sur scène la jeune liégeoise Isadora qui, après le piano classique et le chant, s'est tournée vers le jazz. Le concert a lieu dimanche à 18h00, place Xavier Neujean. Vous pourrez également applaudir au même endroit le jeudi Karen James et Sébastien Hogge Quartet.

Toutes les infos sur le site: www.jazzliege.be