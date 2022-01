Liège : ne jetez plus les langes pour enfants dans les déchets organiques

Depuis le 1er janvier 2022, les consignes de tri concernant les langes jetables pour bébés sont modifiées dans toutes les communes gérées par Intradel. Il est désormais obligatoire de jeter ceux-ci dans les déchets ménagers résiduels (conteneur ou sac jaune) et non plus dans les déchets organiques (sac vert).

Le lange jetable : un déchet particulièrement polluant

Le processus de bio-méthanisation mis en place par Intradel a en effet mis en évidence le caractère particulièrement polluant du lange jetable. Une pollution essentiellement due à la teneur en plastique.

"On s’est aperçus avec l’utilisation et le processus de bio-méthanisation qu’on a mis en place, — qui est beaucoup plus pointu en termes de qualité et en termes de rendu au niveau de l’amendement agricole qui sort de cette unité de valorisation —, que les langes représentaient finalement 45% des indésirables dans les conteneurs organiques et que les y laisser, ça reviendrait à épandre sur les champs cultivables 280 particules de plastique par mètre carré de terre de culture, ce qui n’est pas rien", explique Jean-Jacques De Paoli, le porte-parole d’Intradel.

Un geste simple et économique

Les langes jetables doivent donc désormais être placés dans les conteneurs ou sacs jaunes. Un petit geste qui pourrait avoir un impact budgétaire pour les familles concernées.

D’une commune à l’autre, le montant de la taxe déchets peut évidemment varier, — ce sont elles qui décident —, mais certaines localités prennent des mesures sociales pour compenser une production de déchets trop importante dans le cas par exemple d’une famille avec plusieurs enfants en bas âge.

Il faut également préciser que ce changement s’est effectué en deux phases, en janvier 2021 et en janvier 2022, pour permettre aux communes d’adapter leur règlement en matière de taxation.

Un retour au lange lavable ?

C’est en tout cas la solution que préconise Intradel. "Même si le lange lavable représente un coût d’investissement important — on est aux alentours des 500-600 euros d'investissements au départ —, ces 500 ou 600 euros, eh bien vous les gardez sur l’ensemble des années où votre bébé aura besoin de langes", confie Jean-Jacques De Paoli. "Or, si vous achetez des langes tous les 15 jours ou tous les mois, on est à 20, 30, 40 euros de langes tous les 15 jours, en fonction des marques, et si on fait le compte, évidemment, les langes jetables coûtent beaucoup plus cher que les langes lavables. Ces langes lavables, en plus, ont l’autre particularité de produire beaucoup moins de déchets, et ce qui est de déchets dans le lange lavable, lui, peut aller dans les conteneurs des déchets organiques".

Certaines communes offrent des primes à l’utilisation des langes lavables qui permettent ainsi de compenser, en tout ou en partie, l’investissement de départ. Avis aux amateurs.