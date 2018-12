Liège: Mourad, le steward humoriste

L’équipe des stewards urbains de l’ASBL Liège-Centre compte parmi ses membres un profil particulier. À 29 ans, Mourad Koubaa alias Mourad Jappellesfliccc est humoriste. Sur sa page Facebook, sa vidéo la plus connue — La Casa des Papayes — dépasse les cinq millions de vues: une véritable célébrité locale.

Docteur Koubaa & Mister Jappellesfliccc

Quand Mourad le steward fait sa ronde dans la cité ardente, Mourad l’humoriste n’est jamais bien loin. "Je fais la part des choses et ne mélange jamais les deux", se défend le gaillard, "même si je lâche parfois une petite blague". Dans la rue, certains chuchotent sur son passage ou l’interpellent. "On se demandait comment il allait gérer sa notoriété", développe Isabelle Reisenfeld, gestionnaire de l’ASBL, "mais j’ai pris le pari de l’engager, et ne l’ai pas regretté".

Le Petit Arnaqueur

Des caméras cachées, ça fait bientôt trois ans qu’il en fait. "Au début, je publiais des vidéos tous les jours" explique Mourad, "je voulais que ça marche". Mais c’est une rencontre fortuite qui l’a définitivement lancé sur le chemin de la notoriété: celle du SDF Ludovic Warnier alias Le Petit Arnaqueur, croisé par hasard dans le quartier d’Outremeuse. L’homme avance lentement à l’aide de béquilles. Mourad l’interpelle et filme la scène. Lorsqu’il lui demande "Et si j’appelle les flics?", Ludovic Warnier se met à courir sous les rires de Mourad. "Je ne l’avais jamais vu de ma vie, c’était une réelle improvisation". Cette première mise en scène donne une vidéo à plus d’un million de vues. C’est le buzz et les vidéos s’enchaînent. "Les gens regardaient Ludovic différemment après ça", sourit Mourad, "lui-même ne se percevait plus comme un sans-abri".