Liège : "Mosc" chasse les fausses promos

Chasser les fausses promotions affichées par certains sites de vente en ligne, c’est l’objectif d’un outil mis au point par un Liégeois.

Mathieu Guffens a lancé début juin une application baptisée Mosc. A la base, elle permet de placer dans un panier unique des produits vendus sur différents sites et d’être averti quand leurs prix baissent.

En la développant, Mathieu Guffens, a observé certaines pratiques qui l’ont amené à vouloir doter Mosc d’une fonctionnalité supplémentaire :

"J’ai constaté que certains magasins en ligne avaient tendance, à l’approche des soldes, à augmenter le prix de vente de certains articles pour, le jour des soldes, le rabaisser donc faire croire à une grosse promotion. Le second constat, toujours à l’approche des soldes, certains magasins venaient ajouter un "flag" de ristourne par exemple 50% sur des articles mais en fait le prix n’a pas bougé. J’avais déjà pensé à cette fonctionnalité et puis d’autres utilisateurs m’ont fait part du même constat donc je me suis dit que c’était vraiment un outil en plus à développer et à mettre à disposition des utilisateurs pour leur éviter de mauvaises affaires. C’est assez simple donc une fois qu’un article a été ajouté dans votre panier Mosc et qu’il subit une fluctuation de prix, un graphique reprenant l’historique du prix apparaît donc vous allez pouvoir y voir les augmentations, les diminutions de prix au cours du temps "

La nouvelle fonctionnalité de Mosc devrait être disponible la semaine prochaine.