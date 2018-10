Liège Matin fête ses 50 ans: retour vers le passé

Ce lundi, Liège Matin a 50 ans. Le 1er octobre 1968, à 8h30 et quelques secondes, était lancé le tout premier journal liégeois. L'émission en entier, un peu comme celle que vous connaissez aujourd'hui, arrivera un peu plus tard. Mais le tout premier Liège Matin, c'est UNE seule édition, un journal d'infos de 10 minutes.

De l'info locale: une première en Belgique

Au micro, à l'époque, le journaliste Pierre André. C'est lui qui est désigné pour essuyer les plâtres. Pierre André, c'est l'ancien correspondant de la radio française Europe numéro 1 à Liège. Il est recruté quelques années plus tôt par la RTB. Et c'est le premier journaliste de l'équipe liégeoise. Alors bien sûr, ce tout premier journal en décrochage, il s'en souvient bien. Et il se souvient aussi très bien de son état d'esprit à ce moment là: "J'étais pressé, pressé d'en finir, parce que c'était ine sakwè!" Un sacré morceau effectivement et une sacrée responsabilité aussi. Parce qu'avant cela, de l'info locale en radio, en Belgique, on n'avait jamais entendu ça, comme le souligne Pierre André: "On faisait du nouveau, donc le nouveau est passionnant, est intéressant, mais c'est la découverte d'un inconnu". Pierre André n'avait pourtant pas l'impression d'être un pionnier: "On faisait le travail normal, heureux de présenter des informations locales".

Un décrochage de dix minutes

Au sommaire de ce premier journal: la grève des étudiants de l'école normale, de l'économie et de la culture. Un journal parlé et uniquement parlé. Pas d'interview, pas de reportage. A l'époque, tout se faisait en studio. L'explication est très simple, et la motivation des journalistes n'est pas en cause. S'il n'y a pas de reportage dans ces premiers journaux, c'est pour des questions techniques et financières. Flash back avec Robert Stéphane, le chef de la rédaction liégeoise à ce moment-là: "Il n'existait pas encore de système léger, peu coûteux d'enregistrement. Et donc finalement, on était contraints de raconter les choses mais l'idée d'aller avec un micro à gauche et à droite pour aller recueillir des témoignages était une chose assez difficile, c'était même impossible à ce moment-là".

1968? Pas un hasard...

Et ce matin du 1er octobre 1968, les trois centres de la RTBF de cette époque s'y mettent: Liège, Namur et Mons. Mais c'est bien l'équipe liégeoise qui est à l'origine du projet. Et si ce premier journal est diffusé en 1968, ce n'est pas un hasard. 1968, année de la créativité de la libéralisation des mœurs. La jeunesse veut une société nouvelle. Et sur la RTBF aussi souffle un vent de liberté. Robert Stéphane était donc le chef du centre de production liégeois de la RTBF. Le papa de Liège matin, c'est lui: "Il y a une atmosphère globale qui fait que les choses sont beaucoup plus libres, qui sont que soudain, à ce moment-là, l'idée de l'invention, l'idée de la diversité, l'idée de faire autre chose que ... est une idée qui est là. Et donc, c'était un des éléments de faire autre chose que ... et apporter quelque chose de plus à la population".

Et, techniquement, ce ne fut pas simple de "prendre" l'antenne en local le 1er octobre 1968. Il fallait en effet "attaquer l'émetteur" et diffuser un programme sur la province de Liège seulement. Le 1er Liège Matin a d'ailleurs commencé 55 secondes en retard en raison d'un petit couac technique. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est un décrochage régional. Donc pas question de dépasser les 10 minutes imparties. Pierre André préfèrera faire un peu plus court qu'un peu plus long, de peur de se faire couper la chique. Résultat: il terminera son journal avec une bonne minute d'avance...

Pierre André n'était pas le seul à présenter les journaux liégeois. Il y avait aussi Henri Baudoin et une femme, Francine Vanberg. Ils se relayaient pour présenter ces journaux.

Une émission complète à partir de 1972

Le 3 janvier 1972, Liège Matin devient une émission complète avec un animateur, de la musique et des services aux Liégeois. Depuis toujours, Liège Matin a cherché à aider les auditeurs dans leur quotidien.

Nous avons retenu quelques moments forts:

- Au milieu des années 70, on commence les gros travaux de la Place Saint-Lambert à Liège. Les travaux vont durer des années et provoquer de gros soucis de circulation. Il faut informer les Liégeois et les aider dans leurs trajets aux heures de pointe. La police de Liège et la RTBF Liège imaginent un truc complètement inédit (et ça l'est toujours aujourd'hui): dédier un policier qui, chaque jour, fait le point route. Débarque alors en studio un motard de la police de Liège, un homme immense et adorable: Mr Leblanc.

- Certains se souviennent d'une immense opération de solidarité lancée par Liège Matin en 1977. Trois trains chargés de produits de 1ère nécessité ont été envoyés en Italie (près de Frioul) suite à un terrible tremblement de terre. Un autre tremblement de terre, à Liège cette fois, en 1983, va à nouveau donner envie à Liège Matin d'aider le millier de Liégeois touchés. Certains avaient tout perdu. On lance alors une grande récolte de fonds. C'est l'opération "brique de la solidarité". 25 millions de francs belges de l'époque (625.000 euros) sont collectés auprès des Liégeois dans le studio installé rue Vinave d'Ile, dans une véranda qui accueillera par la suite l'opération Sapin Ardent.

- Le sapin ardent, c'est une autre manière d'aider les Liégeois les plus démunis. On récolte des vivres, des vêtements chauds, des jouets pour que Noël soit une vraie fête dans chaque foyer. Grâce à la générosité des Liégeois, des milliers de familles seront aidées pendant plus de 20 ans.

- Aujourd'hui, c'est Viva for Life qui a pris le relais pour aider les enfants dans toute la fédération Wallonie-Bruxelles. Viva for Life qui a été lancé à Liège.

Durant toutes ces années, les animateurs se sont succédé au micro de Liège Matin: Roger Francel, Philippe Luthers, Gennaro Tonrincasa, Gabrielle Davroy, Michel Vincent et actuellement, Olivier Colle. Et une quirielle d’autres animateurs qui sont passés par Liège Matin pour un jour, deux semaines ou plusieurs mois. Citons parmi eux: Pierre Collard Bovy, Philippe Jacquemin, Cathy Massart, Alain Wagener, Dominique Beuken ou encore Pierre Bail…

En direct, en podcast, sur les télés locales

Cinquante ans plus tard, Liège Matin performe toujours autant et a continué à se réinventer. Aujourd'hui, on écoute Liège Matin, en direct ou en podcast sur Auvio. On nous regarde aussi sur deux télé Locales (on fête d'ailleurs aujourd'hui le 1er anniversaire de cette collaboration avec les télé locales).