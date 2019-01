Liège: malgré le succès de l’avion, le car garde la cote pour les départs en vacances

Si le nombre de voyageurs partant en avion augmente chaque année, le car reste un bon moyen de locomotion pour les vacances.

La preuve avec ce salon des vacances du numéro un des voyages en cars en Wallonie, le voyagiste Léonard. Un salon qui a de nouveau accueilli plusieurs milliers de visiteurs ce week-end à Barchon, en région liégeoise. Benoît Charpentier, le responsable marketing et communication des cars Léonard: "Pour les séjours vers l'Espagne, on a une clientèle beaucoup plus familiale, qui commence de 25 à 60-70-80 ans. On a vraiment une large palette de clients. Il y a des personnes qui, de tous temps, voyagent en autocar parce que ça fait partie de leur mode de déplacement. Certains ont peur de l'avion. Et puis il y a effectivement l'aspect financier qui est fondamental: partir en car est beaucoup moins cher qu'en avion".

Sur un été, entre 10 et 15.000 personnes voyagent vers l'Espagne avec les cars Léonard.

Des visiteurs qui se pressent dans un salon, alors que les informations sont aujourd'hui facilement accessibles sur Internet. Pourquoi ce choix? "Pour moi, c'est complémentaire" explique un visiteur. "On peut rencontrer les gens de pays, ils nous apportent toujours un plus". "C'est différent parce qu'il y a beaucoup plus d’échoppes" témoigne un autre voyageur. "C'est beaucoup plus visuel, beaucoup plus physique, et ça donne aussi beaucoup d'autres idées à ce niveau-là".