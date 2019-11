Liège :"Maison Zéro", des kits et des Furoshikis éco-responsables

Un mode de consommation plus responsable est le leitmotiv de deux jeunes femmes Alice de Marchin et Elodie Gernay qui ont décidé de créer le site "Maison Zéro".

"Elodie et moi nous connaissons depuis longtemps. Elle a lancé, de son côté, un premier projet de fleurs écoresponsables. Elle était déjà impliquée dans tout ce qui constitue la consommation de produits locaux, biologiques et de saison. Précise Alice de Marchin. Quant à moi je m’intéressais simplement dans mon quotidien à une consommation un peu plus raisonnée et plus responsable. Et nous avons décider de créer ce site pour aider le plus grand nombre de personnes à consommer, petit à petit, de cette manière".

Furoshikis, des emballages ludiques en tissu

À la base, ce nom désigne une technique japonaise. Il s’agit d’un carré de tissu de 70cm sur 70cm qui est livré avec une notice explicative pour pouvoir emballer des cadeaux. Comme l’explique Alice de Marchin."L’intérêt est d’avoir un emballage réutilisable, qu’on peut récupérer à chaque fois et qui limite l’utilisation des emballages jetables classiques. Les Furoshikis sont en coton garanti sans produit chimique".

Des produits par kits

Maison zéro propose des produits par kits qui sont ciblés selon les pièces de la maison ou selon des thématiques comme la fête de Noël.

Alice de Marchin : "Ce sont vraiment des kits de démarrage pour faire les premiers pas pièce par pièce sans culpabilité et en faisant les choses à notre propre rythme".

Les kits, par exemple pour la salle de bain, se composent de savon et de shampoing solides, d’oriculis qui sont l’alternative aux cotons tiges jetables et de brosses à dents. Il existe également des kits plus luxueux composés de gommages ou encore des huiles démaquillantes ou hydratantes.

Les kits commandés sont livrés dans des boutiques relais partenaires qui doivent être sélectionnées au moment de la commande sur le site www.maisonzero.be/