Liège: Maëva révise en direct sur Internet pour aider d'autres étudiants

Vous connaissez sans doute déjà les vidéos de feu de cheminée à passer en boucle dans votre salon. Des étudiants ont inventé un concept un peu similaire, mais pour leurs révisions. Certains d’entre eux se filment en direct pendant qu’ils étudient. Les autres les regardent: un œil dans leur syllabus, un autre sur l’écran de leur smartphone. Il parait que c’est plus motivant, surtout à une époque où réviser en groupe est impossible.

La Liégeoise Maëva Magalhães, déjà bien active sur les réseaux sociaux, s’est lancée là-dedans.

Et ça fonctionne

Jusqu’ici, Maëva était déjà bien présente sur les réseaux sociaux: "Au départ, j'étais plutôt axée sur tout ce qui est produits locaux, bio, etc. Un matin, je me suis réveillée, c'était le blocus, et je me suis dit, pourquoi pas, vu que je dois étudier, me filmer en train d'étudier".

Et contre toute attente, ça marche. Rapidement, Maëva gagne un public de fidèles. Entre deux périodes studieuses, l’étudiante accorde quelques minutes de répit à ceux qui la suivent: "On utilise la méthode Pomodoro, c'est 25 minutes de concentration maximale de travail, suivies de 5 minutes de pause".