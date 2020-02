Liège : lunette infrarouge considérée comme arme prohibée… même pour un photographe

Des pellicules argentiques "maison"

Comme d’autres de son âge, Martial D’Ippolito découvre la photo à travers des appareils numériques puis un jour, il retrouve un vieil appareil de son père, un boîtier argentique. "Je ne savais pas très bien ce que c’était ce procédé donc j’ai pris des cours du soir aux Beaux-Arts pendant un an et là, ça a été le déclic, le coup de foudre. C’est difficile à expliquer. En numérique, on mitraille puis on choisit. En argentique, on réfléchit plus à la prise de vue, au cadrage. C’est du plaisir, c’est plus artistique."

Le jeune homme attrape le virus à un point tel qu’il réfléchit à fabriquer ses propres films argentiques : "les grandes marques travaillent avec une sensibilité 100 ou 400 ASA. Je ne me retrouvais pas vraiment en fait et je me suis dit : pourquoi ne pas essayer autre chose de mon côté et voir ce que cela donne."

Méticuleusement, Martial D’Ippolito se lance dans une fabrication "maison". Il achète les bases, créé ses pellicules puis, appuyé par Julien, vendeur spécialisé chez Photo Galerie, les distribue dans ce magasin. Et ça fonctionne, la demande est là :"on a beaucoup de personnes qui retrouvent des appareils chez leurs parents, leurs grands-parents, beaucoup de jeunes qui ont envie de les remettre en ordre, de recommencer à prendre des photos avec ces boîtiers. C’est un peu comme on voit beaucoup les vinyles qui reviennent en musique, c’est une suite logique, un retour aux sources", explique Julien.