Liège: lourde condamnation pour le chauffard qui s'était filmé à 234 km/h

On ne poste pas tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Un chauffard qui aime (un peu trop) la vitesse l'a appris à ses dépends. Ce conducteur s'était filmé à 234 km/h au printemps de l'année dernière sur la bretelle de descente vers Seraing. Il avait ensuite posté sa vidéo sur les réseaux sociaux.

Le tribunal de police de Liège vient de le condamner. Et la condamnation est lourde. C'est une information de nos collègues de Sudpresse.

Deux mois de prison ferme

Une amende sévère, et six mois de déchéance du permis de conduire, voilà le jugement. Alors, même avec un sursis pour les deux tiers, ça fait quand même deux mois ferme, et donc, à la clé, l'obligation de réussir les examens théorique, pratique, et psychologique pour récupérer son permis.

Et l'examen psychologique risque d'être dur. Car il n'est déjà pas très malin de poster sur un réseau social les images d'une infraction grave. Surtout pour quelqu'un en état de récidive, et c'est le cas: l'homme a déjà à son actif deux autres condamnations pour excès de vitesse. Et c'est encore plus stupide d'essayer de nier, de prétendre ne pas avoir été au volant malgré quelques indices concordants. C'est apparemment ce qui a énervé le juge.

Le père du chauffard également condamné

Et, plus étonnant, le père du jeune homme, le propriétaire du véhicule, a également été puni. Lorsqu'il a été interrogé, il n'a pas pu dire qui conduisait. Il n'a pas pu ou pas voulu. Et c'est également punissable. Il écope d'une amende.

Les prévenus peuvent encore interjeter appel.