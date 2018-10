Liège : longue nuit électorale, les dessous d'un retard

Si vous habitez la ville de Liège, vous avez peut-être dû faire la file ce dimanche, avant de pouvoir voter. La plupart des bureaux de vote ont ouvert avec une bonne demi-heure de retard. Pour certains, le retard était de près d'une heure. Résultat : un effet boule de neige, les retards se sont accumulés, les dépouillements ont traîné. Les derniers résultats sont tombés très tard dans la nuit, lundi à 4h13, précisément.

Le retour au vote papier désarçonne

"Le tribunal de premier instance avait convoqué les présidents des bureaux de vote pour 7H30 le matin", explique Nathalie Drion, directrice des affaires citoyennes de la ville de Liège. Une demi heure pour préparer l'ouverture des bureaux, c'est visiblement trop peu. D'autant plus que "cela fait 25 ans qu'on n'avait plus eu de vote papier", rappelle Nathalie Drion. Il a fallu trouver ses marques, "s'habituer à un nouveau mode de scrutin, avec des règles fixées par la région wallonne qui n'étaient pas toujours claires et un Vadémécum avec des instructions difficilement applicables dans les grandes villes."

Une procédure fastidieuse

Dans l'isoloir aussi, les électeurs ont manifestement pris leur temps, peut être perturbés par ce bulletin papier et ces multitudes de cases à cocher. Et puis vient le moment du dépouillement, avec là encore une procédure assez complexe. "Lorsque l'on transfère des bulletins de vote pour être dépouillés, il faut dresser un procès verbal", détaille Valérie Debue, la ministre régionale des pouvoirs locaux. "Dans ces procès verbaux, il faut retranscrire le nom des absents." A Liège, avec un taux d'absentéisme record de plus de 18%, la procédure devient vite fastidieuse. Autant d’enseignements qui serviront pour la prochaine fois, puisque dans sept mois, les Belges votent à nouveau pour les élections législatives, régionales et européennes.