Liège : les "tricoteuses" assistent à tous les procès d'Assises

Dans la salle de la Cour d'Assises de Liège, cherchez les têtes blanches. On les surnomme "les tricoteuses". C'est un groupe d'une petite dizaine de dames qui assistent à tous les procès criminels. Elles sont là pour le procès des assassins présumés de Valentin Vermeesch, comme elles étaient là aussi pour celui des assassins d'Ihsane Jarfi, l'une des affaires qui les a le plus marquées. La justice est publique, elles ont donc le droit de venir. Leur banc est même réservé. Elles connaissent tous les avocats et tous les usages du tribunal.

Lucie, ancienne infirmière, et Yvette, ancien professeur, viennent à tous les procès

"C'est une amie qui m'a proposé d'assister à une Cour d'Assises" explique Lucie, 76 ans, qui vient pratiquement à tous les procès depuis une dizaine d'années. Yvette, 68 ans, elle, aimait déjà "tout ce qui touche aux enquêtes policières." Lucie est là pour "écouter, apprendre, ne pas juger et aussi parler avec les avocats. C'est très intéressant et eux aussi aiment avoir nos idées." "Certains avocats me demandent même mon verdict" renchérit Yvette, qui a déjà été trois fois jurée. "Alors je réponds aux questions sur mon petit papier et parfois ils me disent qu'il vaudrait mieux que je sois dans le jury plutôt que dans le public."

Lucie aime parler avec les familles des accusés. Des familles "comme les autres", avec des parents qui sont souvent en souffrance. Pour elle, "La journée la plus intéressante, c'est la formation du jury. Je vois les avocats, le président, l'avocat général et les accusés et mon opinion est déjà faite là. Et vous faites des prononstics ? Oui. Et ils sont souvent justes ? Sur la culpabilité des accusés, oui."

Yvette n'a pas l'impression de se trouver dans une position de voyeuse : "Pas du tout. Il y a de toute façon beaucoup de choses qu'on peut revoir à la télévision." A suivre les procès les tricoteuses en tirent un enseignement sur l'humanité en général : "C'est tout simple : quelqu'un qu'on croise dans la rue et qui a l'air bien comme ça est peut-être en réalité très mauvais. Un assassin, ça peut être n'importe qui."

Pas de tricot, mais des notes classées avec les romans policiers

Au contraire de Lucie, Yvette est une lectrice de polars : "Mais c'est différent des affaires qu'on suit au tribunal. Le roman policier vous fait réfléchir à l'enquête. Ici, l'enquête est déjà faite et on se trouve devant le fait accompli. Au procès, je prends des notes. Avec aussi ce que je lis dans les journaux, ce que j'entends ici et là, j'en fais des livrets et je les classe dans ma bibliothèque avec les Agatha Christie !"

La justice est publique. C'est pour ça qu'il y a des bancs dans les salles d'audience. Le surnom de "tricoteuses", nos liégeoises le tirent d'un fait historique : à la révolution française, les dames des milieux populaires assistaient aux débats et aux exécutions... en tricotant.