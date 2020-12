Liège: les travaux du tram se poursuivent sur le pont Atlas et autour de la trémie Charlemagne

Pendant que les premiers rails sont en cours de pose sur le pont Atlas, au centre-ville de Liège, d’autres travaux se déroulent autour de la trémie Charlemagne. Elle est condamnée à être rebouchée. Une des 8 sous-stations électriques y a été enterrée. Michel Rucquois, le directeur général de Tram’Ardent: "On a proposé au client, à l'OTW (l'Opérateur de Transport de Wallonie), de l’enfouir en profitant du rebouchage de la trémie. Cela a nécessité une modification du permis, ce qui nous a fait prendre un peu de retard, mais je pense qu'au final, c'est une bonne solution. C'est forcément plus esthétique".

La trémie Charlemagne est condamnée à être rebouchée. - © RTBF

Ce chantier doit se dérouler en conservant les voies de circulation. Et pour pouvoir creuser, il a fallu écarter et repositionner les conduites d'eau, de gaz, de fibre optique, d'électricité et les égouts. Benoit Pirlet, responsable des travaux d’infrastructure du tram de Liège: "On a pris la décision de remblayer le tunnel plutôt que de démolir la toiture car au-dessus du tunnel, il y a plusieurs égouts très importants pour la ville de Liège qui rendaient la démolition de la toiture très compliquée. Ça avance correctement. L'objectif de la première phase de remblai est d'achever cette phase-ci avant les vacances de fin d'année. Et nous aurons une seconde phase de remblai qui devrait nous amener au début du mois de mars".

Pour reboucher, on utilise les matériaux issus du chantier et un liant hydraulique.