Liège: les travaux du centre commercial de Belle-Ile vont débuter

Si vous êtes clients, ça ne vous échappera pas: à Liège, le centre commercial de Belle-Ile sera bientôt en chantier. Début février, d'importants travaux vont en effet être réalisés aux abords de l'enseigne Carrefour.

Ces aménagements sont directement liés à la restructuration de ce grand magasin. Carrefour qui, c'était il y a tout juste un an, a décidé de réduire la voilure en personnel -il y avait 140 employés, ils ne sont plus que 60- et en surface de vente, rabotée des 2/3. L'hypermarché est devenu "simple" supermarché.

L'espace laissé libre accueillera 3 ou 4 nouvelles enseignes. Il devrait notamment s'agir de chaînes spécialisées dans l'électroménager et l'équipement sportif. Mais les travaux ne vont pas se limiter à ce simple réaménagement de surface. Cette partie de la galerie va en effet être relookée de fond en comble.