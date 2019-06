Treize tilleuls seront abattus ce jeudi aux alentours du site de Bavière, à Liège. Mais la Ville prend les devants et veut rassurer: ces arbres seront remplacés. Au total, 28 ormes doivent être plantés. D'ailleurs, la Ville promet que son objectif est bien de rendre les alentours du site plus vert.

A terme, le site devrait compter 1500 mètres carrés de plantations et 2300 mètres carrés de pelouses.

Les espèces de plantes seront plus nombreuses et plus variées qu'aujourd'hui.