Liège : les tests sérologiques du Covid19 validés, ZenTech lance la production

La société liégeoise ZenTech vient de lancer sa production de tests de dépistage du Covid19.

Spécialisée dans les kits de dépistage des maladies du système immunitaire, ZenTech avait, dès le début avril, mis au point un test sérologique permettant de détecter rapidement la présence ou non, d’anticorps pour contrer le Covid19. Encore fallait-il que ce processus soit validé par le monde médical. Cinq cents de ces tests ont donc été mis à disposition du CHU de Liège et après analyse rigoureuse, les résultats sont très positifs.

5 millions de tests

" Le défi étant à la fois urgent et majeur, nous souhaitions pouvoir répondre le plus rapidement possible aux besoins essentiels des institutions et organismes de soins en matière de screening de leur personnel et des patients en Belgique", souligne Jean-Claude Havaux, Président-Fondateur de ZenTech "cela permettra de ne plus être tributaires d’embargos ou de délais de livraison liés à des restrictions douanières. "

Ce sont les Ateliers Jean Del’Cour, une entreprise liégeoise de travail adapté qui s’occuperont du conditionnement de ces kits de tests. Une chaîne de conditionnement sera installée sur place.

La production a été lancée ce jeudi matin. D’ici 4 semaines, ZenTech devrait avoir atteint le rythme d’un million de tests par mois avec comme objectif :" la fabrication de 5 millions de tests sérologiques rapides. Et nous nous attelons à présent à constituer notre stock de matières premières pour pouvoir produire les quantités supplémentaires qui seront encore nécessaires par la suite", assure Jean-Claude Havaux.

Le test ne détecte pas si le coronavirus est présent dans le corps, mais bien si la personne a eu une réaction immunitaire et a développé des anticorps. Il donne un résultat en 10 à 15 minutes.