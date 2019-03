Liège: les rodéos dans la gare des Guillemins, ce ne sera plus possible

Des travaux sont en cours sur l'esplanade devant la Gare des Guillemins. Des poteaux d’environ 80 centimètres de haut sont en train d’être disposés le long de l’entrée de la gare. Ils remplacent un dispositif provisoire installé à la suite des attentats.

Ce que l'on sait, c'est qu' une voiture a pénétré dans le hall d'entrée, en pleine période de menace terroriste.

Un petit tour ... et puis s'en va

Cela s'est passé en juin 2017, en soirée ou durant la nuit. Une voiture rentre sur l'esplanade des Guillemins, les portes automatiques de la gare coulissent et la voiture rentre fond de balle dans le hall de la gare. Elle se paye un petit rodéo entre les colonnes de béton et ressort comme si de rien n'était ...

Les automobilistes, ils étaient deux dans la voiture, ont déguerpi. Ils ont été arrêtés un peu plus tard, dans un état d'ébriété assez avancé. Il ne s'agissait en rien d'un acte terroriste, sans doute d'un pari ridicule et dangereux.

Des travaux pour sécuriser la gare

Les autorités sont restées discrètes sur l'incident. Et on le comprend. Il fallait sans doute éviter de susciter de mauvaises idées et cette période particulièrement tendue.

La protection de la gare a du, ce jour là, connaitre un petit coup d'accélérateur .. Des blocs provisoires avaient été installés.

Et aujourd'hui, c'est la solution définitive qui se met en place. Des jolis poteaux tout neufs pour protéger la gare des mauvaises intentions et de blagues de mauvais gout. La SNCB appelle ça des bollards anti-terrorisme, ils seront fixes à l’ exception de quelques uns, escamotables, pour laisser passer les services d’urgence.