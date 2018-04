Liège: les riverains d' Xhovémont/Hocheporte exaspérés par la circulation de transit

Va-t-on bientôt voir apparaître un portique des "panneaux de la colère" aux accès au quartier Xhovémont/Hocheporte à Liège?

Le problème n'est pas neuf. La circulation de transit empoisonne la vie des riverains depuis de nombreuses années.

Ces riverains ont déjà mené des actions mais rien ne change, ils ont donc l'intention d'interpeller en version géante.

Un peu à la manière d'un film récent, ce tryptique de panneaux dénoncerait la violation depuis 10 ans de l'interdiction de circulation de transit, la violation de la vitesse limitée à 30 Kilomètres par heure et poserait la question: que fait le bourgmestre?

6000 véhicules par jour

Depuis 2008, ces rues sont en circulation locale mais malgré des contrôles de police etdes actions de sensibilisation, pour gagner quelques minutes le matin et éviter la rue de Campine, les automobilistes passent à toute vitesse par ces rues étroites.

Les riverains réclament un nouveau plan de circulation pour le quartier : "on sait bien qu'on ne peut pas interdire toute circulation mais on peut au moins réduire de moitié notamment en plaçant les rues en sens unique par exemple. On nous dit oui mais il faut d' abord régler les problèmes de feux puis il faut faire des aménagements rue de Campine. On veut bien mais on a l'impression qu'on nous reporte toujours après, après, après..!", explique Jacques Van Russelt, un de ces riverains exaspérés.

A quelques mois des élections, ces panneaux seraient sans doute malvenus.

Le dossier est difficile mais une nouvelle réunion avec le bourgmestre est prévue le 7 mai.