Liège: les riverains appelés à donner leur avis sur l'avenir du quartier Sainte-Walburge

A quoi ressemblera le quartier Sainte-Walburge à Liège d'ici 2030? Ses 12.000 habitants aimeraient bien le savoir, et surtout, ils veulent avoir leur mot à dire pour "peser" sur les décisions politiques. C'est pourquoi le comité de quartier vient de lancer un processus participatif: des questionnaires en ligne, des ateliers citoyens...

Les riverains peuvent ainsi se positionner sur des thèmes tels que les espaces verts, l'activité commerciale, la vie culturelle et associative, et bien sûr la mobilité, un vrai problème dans ce quartier. Maxime Petit Jean, membre du comité de quartier de Sainte-Walburge: "Il y a différents plans au niveau liégeois, notamment ici, la Région wallonne va investir plusieurs millions d'euros pour améliorer l'accès au CHR. Dans le cadre de ce projet, le rôle citoyen est arrivé vraiment en fin de processus. Et donc ici la volonté notamment du comité de quartier est de dire: nous, on aimerait bien que certaines hypothèses des habitants du quartier puissent être prises en compte, non pas en fin de projet quand on peut faire juste des modifications à la marge, mais également dès le début du projet pour concevoir l'avenir du quartier".

La première phase de ce processus participatif vient d'être lancée: il s'agit d'un questionnaire en ligne accessible sur le site www.saintewalburge2030.be