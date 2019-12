Liège: les retards s'accumulent dans le versement des aides sociales

Les retards au CPAS de Liège deviennent insupportables! C'est le cri d'alerte que pousse l'ADAS, l'Association pour la Défense des Allocataires Sociaux. L'ADAS dénonce des délais d'examen des demandes de revenu d'insertion et d'aides sociales trop souvent dépassés, bref, une situation catastrophique au CPAS de Liège.

Les conséquences sont graves

Et les exemples ne manquent pas: une dame reçoit son revenu d'insertion en retard quatre fois sur un an, une autre ne sait pas quand son dossier sera traité et doit recourir à des colis alimentaires, un monsieur n'arrive pas à payer son loyer et doit demander une attestation de non-paiement à son propriétaire, des téléphones sonnent dans le vide.

Au CPAS de Liège, c'est la catastrophe plus qu'ailleurs dénonce Bernadette Schaek, de l'association pour la défense des allocataires sociaux: "Ça veut dire que les personnes doivent attendre pendant deux ou trois mois avant d'être payés, et les conséquences sont graves: impossibilité de nourrir ses enfants, de se soigner, de payer les loyers, et nous avons connaissance de quelques personnes qui, à cause de ça, ont carrément perdu leur logement. Ça fait longtemps que c'est comme ça, mais, au cours de la dernière année, nous avons vraiment l'impression que ça ne fait que s'aggraver".

Le CPAS relativise

Le CPAS de Liège admet certains retards, mais relativise: il traite 13 000 dossiers par mois, dont 800 nouveaux. "La majorité des cas sont traités dans les temps" se défend la chargée de communication du CPAS, "l'ADAS nous a envoyé vingt courriers cette année." Bernadette Schaek conteste le chiffre : "c'est au moins un courrier par semaine et nous n'écrivons que pour les cas les plus difficiles." Le CPAS de Liège assure travailler d'arrache-pied pour résorber le passif et empêcher les allers-retours de dossiers d'un service à l'autre. Cependant, "un million d'euros et 5 assistants sociaux supplémentaires ne seront pas suffisants", préviennent l'ADAS et la CGSP qui réclament ensemble un refinancement du CPAS.

LA CGSP et L'Association de Défense des Allocataire Sociaux seront présents à 18h devant l'Hôtel de Ville de Liège à l'occasion du conseil commun ville-CPAS. Ils comptent interpeller les conseillers sur l'engorgement des services et la surcharge de travail au CPAS.