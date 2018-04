Liège : les résidents étrangers aussi se préparent à voter aux communales

Dans un peu plus de six mois, le 14 octobre, les Belges doivent se rendre aux urnes pour choisir celui ou celle qui les représentera dans leur commune. Eux, ont l'obligation de voter. Mais depuis une quinzaine d'années, les étrangers qui résident en Belgique ont eux aussi la possibilité de donner leur opinion.

A Liège, ils sont pour l'instant un peu plus de 3 500, soit environ 3% des inscrits sur les listes électorales. Des électeurs qui viennent en très grande majorité de l'Union européenne. Comme les belges, ils ont la possibilité de voter aux communales. Un droit acquis en 2 000 pour les ressortissants de l'Union européenne, un peu plus tard, en 2006 pour les non-européens.

Seuls 12% des résidents étrangers sont inscrits sur les listes électorales

Pour les ressortissants de l'Union, aucune condition particulière pour pouvoir voter, si ce n'est être inscrit à la commune. Pour les autres, c'est un peu plus compliqué. Il faut résider légalement en Belgique depuis cinq ans au moins et s'engager sur l'honneur à respecter les lois et la constitution du pays.

Mais quand on est étranger, devenir électeur ça n'est pas automatique. Il faut en faire la demande, se rendre à l'administration communale et demander à être inscrit sur les listes électorales. Une date butoir : le 31 juillet.

Une fois l'inscription demandée, le vote devient obligatoire

Faire cette démarche, donne un droit : celui de voter. Mais aussi une obligation : celle de voter. "Du moment où vous faites le choix de devenir électeur, vous êtes soumis à l'obligation de voter, comme tout citoyen", confirme Julie Fernandez-Fernandez, échevine à l'état civil à Liège. Les étrangers, inscrits sur les registres électoraux, qui n'exerceraient finalement pas leur droit de vote "s'exposent alors aux mêmes sanctions que les citoyens belges". Une différence tout de même : un résident étranger peut décider à tout moment de se désinscrire des listes d'électeurs.

A Liège, seuls 12% des étrangers qui pourraient potentiellement voter sont à ce jour inscrits sur les liste électorales.