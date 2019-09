Liège: les pompiers récupèrent un python sur le toit d'une habitation

Découverte surprenante et quelque peu effrayante ce week-end à Liège. Samedi, les pompiers ont en effet été appelés pour une présence inhabituelle sur le toit d'une habitation du boulevard de la Sauvenière. Ils sont tombés nez à nez avec un python réticulé, une espèce originaire d'Asie, de près de deux mètres de long.

Pour l'instant, on ignore comment ce python a atterri sur ce toit. Même s'il s'agit d'une espèce non venimeuse, qui étouffe plutôt ses proies en s'enroulant autour d'elles, c'est le genre de voisin dont on se passerait bien.

Les pompiers sont donc intervenus, l'ont capturé, et ont ramené leur nouvel animal de compagnie à la caserne, où des collègues de Waremme spécialisés dans ces NAC sont venus le récupérer et l'ont emmené dans un cabinet vétérinaire pour un examen médical.

Ce python, âgé d'environ deux ans, s'est échappé ou a été abandonné.

Pour détenir ce type d'animal, il faut une autorisation, un permis d'environnement. Au niveau de la ville de Liège, un échevinat du Bien-être animal a même été créé au lendemain des élections communales. Il a pour but de sensibiliser, contrôler, et, s'il le faut, sanctionner les propriétaires de ce genre d'animaux exotiques qui sont souvent abandonnés.

En tout cas, si vous croisez la route d'un python, ne l'approchez surtout pas! Prévenez directement les services de secours.