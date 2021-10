Liège : les "Petits Producteurs" reçoivent le prix de l’économie sociale

La coopérative "Les Petits Producteurs" vient de recevoir le prix de l’économie sociale. Ce prix de 2500 Euros récompense une entreprise qui réinvestit ses bénéfices, avec une finalité sociale, au lieu de rémunérer des actionnaires. Les Petits Producteurs vendent des produits alimentaires bio qu’ils achètent à des maraîchers, agriculteurs et éleveurs locaux. L’administrateur délégué des Petits Producteurs, Pascal Hennen, est à la fois fier et surpris de recevoir ce prix.

"Ce prix de l’économie sociale est d’autant plus gratifiant que nous avons monté la coopérative de façon assez intuitive, avec nos valeurs. Et ça correspond au secteur de l’économie sociale pour lequel je n’ai pas été formé. Quand ça vient de personnes prestigieuses dans ce domaine, c’est étonnant et en même temps, ça nous rassure."

Les Petits Producteurs, ce sont quatre magasins sur Liège et Visé. "Nous vendons principalement des fruits et légumes, des produits secs essentiellement en vrac, des produits laitiers et aussi de la viande" qu’ils achètent à des producteurs locaux. "La plupart de nos agriculteurs sont situés dans la Basse-Meuse, la région de Visé. Une partie travaille dans le sud de la Hesbaye.

Quand nous faisons de l’économie sociale, ça veut dire que nos bénéfices vont être directement réinjectés dans des projets qui vont soutenir la production agricole bio et locale."