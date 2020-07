Liège : les miroirs d'AMOS équipent le télescope spatial européen EUCLID

Il y aura un peu et même beaucoup de technologie liégeoise dans l’espace dans un peu plus d’un an. C’est en effet à la mi-2022 que le télescope spatial européen EUCLID doit être lancé depuis la base de Kourou en Guyane.

Ce télescope est conçu pour étudier l’univers sombre. La mission EUCLID sera de cartographier la structure à grande échelle de l’Univers sur 10 milliards d’années-lumière, révélant l’histoire de son expansion et de la formation des grandes structures au cours des trois derniers quarts de son histoire.

Pour équiper ce télescope, Airbus a fait appel à la société liégeoise AMOS.