Liège: les militants du groupe "Stop Alibaba & co" s'invitent au conseil communal

Ce lundi soir, à Liège, les militants du groupe "Stop Alibaba & co" se sont donné rendez-vous pour manifester au conseil communal. L'association est opposée au développement de Liège Airport et à l'arrivée du géant chinois de la vente en ligne Alibaba. Ils sont venus soutenir l'opposition qui réclame une étude d'incidences sur le développement de l'aéroport. Et ce, avant d'accorder à Liège Airport son nouveau permis d'environnement qui doit être renouvelé avant 2024.

Vega, Vert Ardent et le cdH proposent à la Ville de Liège d'intenter une action judiciaire pour obtenir cette étude d'incidences en matière de mobilité, d'environnement, de nuisances sonores et même de développement économique.

Ce qu'on reproche à Alibaba, c'est son modèle économique

Parmi les organisateurs du rassemblement Stop Alibaba & co, François Olivier, de Greenpeace Liège. Il remet en question le développement de Liège Airport: "On attend beaucoup de camions supplémentaires qui vont congestionner un réseau déjà très chargé. L'augmentation du nombre de vols sur Liège Airport va avoir des retombées en termes d'émissions de gaz à effet de serre importantes et évidemment sur la qualité de vie des riverains qui sont autour en termes de nuisances sonores, de retombées de kérosène, etc. Ce qu'on reproche à Alibaba, c'est son modèle économique, des produits de mauvaise qualité qui viennent inonder le marché local. On est sans doute capables déjà aujourd'hui de produire des produits qui sont équivalents, mais en Belgique. Quand on crée un emploi e-commerce, on en détruit deux en économie locale. Effectivement, les entreprises logistiques qui gravitent autour de l'aéroport vont amener de l'emploi. Est-ce que ce sera de l'emploi de qualité? Est-ce qu'il sera pérenne? La logistique est un secteur qui évolue très rapidement et qui est sans doute celui qui est le plus automatisé, de plus en plus. Et Alibaba en particulier fait beaucoup d'investissements là-dessus. Il existe déjà des entrepôts qui sont à 90% automatisés ou presque. Les emplois qui seront créés demain n'existeront peut-être plus après-demain".

D'autres communes comme Donceel, Awans et Fexhe-le-Haut-Clocher ont déjà décidé d'aller en justice pour obtenir cette étude d'incidences. Le sujet sera donc débattu ce lundi soir au conseil communal de Liège.