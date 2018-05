Liège: les magasins Lidl rouvrent leurs portes

Ce mardi, un accord a été trouvé entre direction et syndicats. Chaque magasin Lidl bénéficiera d'un renfort de personnel de 42H semaine et ce jusqu'à la conclusion d'une nouvelle convention collective.

De meilleures conditions de travail, c'est ce que réclamait le personnel en grève depuis plus d'une semaine.

C'est à Ans que le mouvement avait commencé

Il y a plus d'une semaine au Lidl de Ans, le personnel prenait sa pause dans un réfectoire où ils ont découvert des champignons agrémentés d'une odeur insoutenable de moisissure. C'est la goutte qui a fait débordé le vase.

Aujourd'hui, le personnel est au travail et une cantine mobile est installée le temps d'effectuer les travaux nécessaires, c'est là que le personnel prend désormais sa pause.

Dans le magasin, c'est une fourmilière, tout le monde décharge et range entre deux services à la caisse. Comme l'explique des clients, certains rayons et les frigos sont encore bien vides."Il manque la viande ainsi que les fruits et légumes. Il y a des rayons qui sont pratiquement vides mais que le personnel rempli. Sinon, nous avons trouvé à peu près tous les produits".

La clientèle s'est adaptée

Des clients, habitant tout près de leur magasin Lidl habituel ont été embêtés par cette grève mais ce sont des clients qui se sont avérés également compréhensifs. "Ils ont le droit de manifester et de faire valoir leurs droits, explique une cliente. Il faut des fois passer par là".

Jeudi, tout devrait rentrer dans l'ordre pour l'ensemble des magasins Lidl du pays.