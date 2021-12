Liège : les habitants reçoivent un chèque de 20 euros pour bien "commercer" l’année

Dans un communiqué, la ville de Liège annonce l’arrivée depuis lundi, de chèques dans la boîte aux lettres des Liégeois. Ils seront postés à des dates différentes et de manière aléatoire pour les ménages durant les prochains jours. Le but, c’est de soutenir les commerces liégeois et le pouvoir d’achat des habitants, une volonté du plan de relance 2021 adopté par la ville suite à la crise sanitaire. Concrètement, chacun des 200.000 citoyens domiciliés dans la commune recevra 4 chèques de 5 euros. Budget prévu : 3 millions 900.000 euros. Les chèques sont valables 6 mois uniquement dans les commerces situés sur le territoire de la ville. Ils ne peuvent ni être découpés ou endommagés. Les commerces choisissent ou non de participer à l’opération. La ville précise que des mécanismes de sécurité sont insérés dans les chèques pour permettre aux commerçants de détecter d’éventuelles faux.

Sur Facebook, l'asbl "Sortir du bois" propose de d'offrir ces bons aux plus démunis © Tous droits réservés

Sur Facebook, l’association d’aide aux plus démunis "Sortir du bois" propose d’offrir ces chèques à ceux qui en ont besoin. Et y ajoute sa "liste de course solidaire":

"5€ c’est un sandwich et 2 boissons quand on mange dehors 5€ c’est un poulet entier qu’on peut préparer pour sa famille 5€ c’est une pizza bien chaude 5€ c’est presque un paquet de tabac 5€ c’est 4 bonnes trappistes 5€ c’est 4 gaufres aux fruits pour se faire plaisir 5€ c’est une bouteille de vin moins mauvaise que d’habitude 5€ c’est au moins 6 paquets de biscuits pour les enfants 5€ c’est une bonne crème pour les mains 5€ c’est un foulard ou une casquette, oui oui, toujours pour se faire plaisir 5€ c’est 3 paquets de protection féminine, soit 3 mois de sécurité 5€ c’est un livre ou un bon magazine."